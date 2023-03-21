Блогер-сыроед Максим Лютый обвинил гражданскую жену в смерти сына

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Блогер-сыроед Максим Лютый заявил, что в смерти его сына виновата исключительно его гражданская жена. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

На допросе у следователей мужчина сообщил, что за ребенка полностью отвечала его сожительница и жесткие условия воспитания ставила она. Со слов горе-отца, он просто ей не мешал. При этом отказ от регистрации ребенка мужчина объяснил желанием оставаться свободным «от государственных рамок».

Как сообщил Telegram-канал Mash, следователи располагают другой информацией. По версии правоохранителей, именно Лютый сурово обходился с ребенком, обливал его холодной водой и регулярно отбирал младенца у матери, чтобы та его не кормила.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 8 марта в городе Сочи. По дороге в больницу сын блогера скончался от истощения. По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям «Причинение смерти по неосторожности» и «Истязание в отношении несовершеннолетнего». Блогера заключили под стражу, а его гражданскую жену отправили под домашний арест.