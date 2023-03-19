Суд арестовал блогера-сыроеда Максима Лютого по подозрению в истязании младенца

Фото: shutterstock

Суд на два месяца арестовал блогера-сыроеда и вегетарианца Максима Лютого. Мужчина обвиняется в истязании младенца. Об этом в воскресенье, 19 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

— Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне Лютого задержали в Сочи. По данным Следственного комитета, в отношении блогера возбудили уголовное дело по статье «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего».

В СК сообщили, что Максим Лютый и его сожительница приехали в Сочи из Санкт-Петербурга. 11 февраля у них родился мальчик, роды проходили в домашних условиях. При этом пара не обращалась за квалифицированной медицинской помощью.

После рождения ребенка подозреваемый не менее трех раз забирал малыша у матери и на сутки лишал его еды. 8 марта 2023 года пара решила отвезти мальчика в больницу из-за его плохого самочувствия. Ребенок скончался по дороге в клинику.

14 марта следователи завели уголовное дело по факту гибели младенца от истощения. Было установлено, что мать ребенка вместе с Лютым снимала жилье в поселке Вардане Лазаревского района Сочи. Была проведена судебная медэкспертиза для установления причин смерти ребенка. Отчета о результатах потребовал руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.

Женщина также была задержана. Ей предъявлено обвинение по статье «Причинение смерти по неосторожности». После подозреваемую на два месяца отправили под домашний арест.