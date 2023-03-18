Блогера Максима Лютого задержали по подозрению в истязании младенца
Блогера Максима Лютого задержали, его подозревали в истязании младенца. Об этом в субботу, 18 марта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Согласно предоставленным данным, Максим три раза забирал у матери новорожденного и на сутки лишал ребенка пищи. 8 марта младенцу стало совсем плохо. Мужчина самостоятельно отвез ребенка в больницу, однако спасти малыша врачи не смогли.
Следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения, сообщает Telegram-канал «Следком».
14 марта в Сочи от истощения умер сын блогера Максима Лютого, дававшего подписчикам советы о здоровье. По предварительным данным, ребенок родился в Сочи, куда пара онлайн-тренеров, которые исповедуют альтернативные способы поддерживать здоровый образ жизни, переехала из Санкт-Петербурга год назад. Роды проходили дома, принимал их отец семейства.
Напомним, что Лютый пытался прививать сыну собственные методики питания. По данному факту было возбуждено уголовное дело.