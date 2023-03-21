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Минобороны: ВКС России сбили украинский Су-25 в ДНР

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны: ВКС России сбили украинский Су-25 в ДНР
Фото: Минобороны РФ

В Донецкой народной республике (ДНР) российская истребительная авиация уничтожила украинский самолет Су-25. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет Воздушных сил Украины, уточнил он, был сбит в районе населенного пункта Никаноровка, передает Telegram-канал Минобороны.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с ним и выяснила, какими он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

Политические элиты западных стран возлагают большие надежды на анонсированное Киевом «серьезное наступление» ВСУ. В случае его провала от помощи Украине могут отказаться большинство стран, в том числе США, предполагают опрошенные «ВМ» эксперты.

Украина Спецоперации Игорь Конашенков Россия Авиация
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