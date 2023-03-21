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Турэксперт Барзыкин высказался об ужесточении правил для россиян на Бали и Пхукете

Ирина Игнатенко
Общество
Турэксперт Барзыкин высказался об ужесточении правил для россиян на Бали и Пхукете
Фото: Unsplash

Власти Индонезии и Таиланда ужесточили правила пребывания российских туристов. О том, почему так происходит, рассказал вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его мнению, власти Таиланда и Индонезии ранее думали, что больше всего к ним в качестве туристов прибывает китайцев, но за последние две недели марта больше всего прибыло россиян.

Барзыкин считает, что туристические страны ожидают платежеспособных клиентов, которые готовы платить, оплачивать свои услуги, а не просто «перебиваться и пережидать», передает Общественная служба новостей.

21 марта заместитель главы иммиграционной службы Бали Нгурах Рай Сугито заявил, что офицеры ведомства отслеживают соцсети российских туристов, чтобы пресекать возможные нарушения визовых правил, передает RT.

Индонезия депортирует с курортного острова Бали 47 человек, 13 из них — граждане России, сообщило издание Straits Times. Причиной депортации стали нарушения условий пребывания и неправомерное использование туристической визы.

Власти острова Бали намерены ужесточить визовые требования для россиян и украинцев. Пока закон в силу не вступил, но, вероятнее всего, это лишь вопрос времени, сообщила руководитель турагентства Наталия Ансталь.

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