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Индонезия депортирует с Бали 13 россиян за нарушение визовых правил

Лейла Алиева
В мире
Индонезия депортирует с Бали 13 россиян за нарушение визовых правил
Фото: Unsplash

Индонезия депортирует с курортного острова Бали 47 человек, 13 из них — граждане РФ. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает издание Straits Times.

— На выходных сотни сотрудников правоохранительных органов Бали начали пятидневную операцию по пресечению преступной деятельности, особенно среди туристов, в преддверии балийского религиозного праздника 22 марта, — говорится в материале.

Причиной депортации стали нарушения условий пребывания и неправомерное использование туристической визы, пишет ST.

Власти острова Бали намерены ужесточить визовые требования для россиян и украинцев. Пока закон в силу не вступил, но, вероятнее всего, это лишь вопрос времени. Об этом сообщила руководитель турагентства Наталия Ансталь.

18 марта руководство Соединенных Штатов возобновило процесс депортации людей в Россию спустя год после его приостановки. По словам адвоката Дженнифер Скарборо, один из ее клиентов из России уже депортирован на родину. Специалист пояснила, что россиянин прибыл на территорию Штатов через государственную границу с Мексикой, после чего запросил политическое убежище из-за опасений попасть под частичную мобилизацию.

Индонезия Бали Депортация Россия
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