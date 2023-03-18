The Guardian: США возобновили депортацию россиян

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Руководство Соединенных Штатов возобновило процесс депортации людей в Россию спустя год после его приостановки. Об этом в субботу, 18 марта, сообщило издание The Guardian.

На этой неделе Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) сообщила, что, согласно законодательству, депортирует людей в другие страны, в том числе и в Россию.

По словам адвоката Дженнифер Скарборо, один из ее клиентов из России был депортирован на этой неделе на родину. Специалист пояснила, что россиянин прибыл на территорию Штатов через государственную границу с Мексикой, после чего запросил политическое убежище из-за опасений попасть под частичную мобилизацию.

Скарборо также добавила, что в настоящий момент еще два ее клиента из России ожидают решения о выдворении. В статье говорится, что сотрудники ICE посчитали опасения за безопасность из-за отказа от военной службы недостаточным основанием для получения убежища, передает The Guardian.