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Приметы и советы

Автоэксперт Кадаков пояснил, кому придется заменить водительские права

Ирина Игнатенко
Общество
Автоэксперт Кадаков пояснил, кому придется заменить водительские права
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Есть категория граждан, которым нужно будет заменить водительские права. Об этом рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Эксперт напомнил, что еще со времен пандемии было установлено, что права, срок которых истекает, будут продлены. В России эти документы до сих пор считаются действующими.

Однако специалист подчеркнул, что если человек с этими правами выезжает куда-либо за рубеж, то из-за отсутствия общих баз для сотрудников полиции это будет означать, что права уже недействующие. В таком случае можно пойти в МФЦ и получить права с новым сроком действия, передает «Радио 1».

МВД продлило истекающие сроки действия водительских прав на три года, сообщил в ходе расширенной коллегии министерства глава ведомства Владимир Колокольцев, передает Взгляд.ру.

Получение водительских прав требует определенных условий. С какого возраста можно учиться в автошколе и как сдать экзамен на права — в материале «Вечерней Москвы».

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