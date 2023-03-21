Economist: Starlink не позволяет Украине применять терминалы над новыми регионами России

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Спутниковая система Starlink блокирует свои терминалы на территории новых регионов России, вследствие чего ВСУ не могут использовать их для запуска БПЛА в российском тылу. Об этом сообщило издание The Economist со ссылкой на источник в украинской военной разведке.

— Starlink теперь использует геозонирование, чтобы заблокировать использование терминалов не только над занятыми Россией территориями, но и над водой, а также когда приемное устройство движется со скоростью больше 100 километров в час, — говорится в статье.

Источники издания сообщили, что подобные ограничения создают определенные сложности с управлением разведывательными БПЛА, поэтому бойцам ВСУ приходится использовать более дорогостоящие системы связи.

В середине февраля американский предприниматель Илон Маск призвал не использовать сеть спутниковой связи Starlink в военных целях. Бизнесмен заявил, что он и его компания не допустят эскалации конфликта, способного привести к третьей мировой войне.

Гражданские спутники, которые используются Западом для поддержки ВСУ, могут стать законной целью армии России, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.