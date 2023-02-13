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Приметы и советы

Илон Маск призвал не использовать Starlink в военных целях

Лейла Алиева
В мире
Илон Маск призвал не использовать Starlink в военных целях
Фото: NASA

Сеть спутниковой связи Starlink не должна использоваться для эскалации конфликта на Украине. Об этом в понедельник, 13 февраля, заявил американский предприниматель Илон Маск.

— Starlink — это коммуникационная основа Украины, особенно на линии фронта, где почти все другие возможности подключиться к интернету уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне, — написал он в Twitter.

В ноябре прошлого года сообщалось, что на территории Украины перестали работать 1300 терминалов Starlink компании SpaceX из-за проблем с финансированием. О перебоях в работе терминалов неподалеку от линии фронта стало известно еще в конце октября.

Позже американская компания SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, подала в суд на компании с Украины ООО «Старлинк» и «Укрпатент». В иске требовали досрочного прекращения действия торговой марки Starlink.

По словам военнопленного из 113-й бригады теробороны Сергея Лазаренко, вооруженные силы Украины используют сеть Starlink компании Space X не только в военных целях, но и для личных звонков близким, также они проводят время в социальных сетях.

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