Установлена личность мужчины, избившего подростка в московском метро

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Правоохранительные органы установили личность мужчины, которого подозревают в избиении 15-летнего подростка в вагоне метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова во вторник, 21 марта.

По ее словам, по факту избиения подростка в столичном метро было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». При помощи прокуратуры Московского метрополитена личность вероятного злоумышленника установлена, мужчину уведомили об имеющихся подозрениях.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в вагоне метро, который шел от станции «Беговая» до «Полежаевской». Взрослый пассажир поссорился с 15-летним подростком и ударил его головой в лицо. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Была проведена медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена степень тяжести нанесенного здоровью юноши вреда.