Пассажир ударил головой подростка по лицу в столичном метро. Видео

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, метро Беговая Карта всех событий

Мужчина избил 15-летнего подростка в вагоне метрополитена. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 20 марта.

По ее словам, инцидент произошел в вагоне поезда, который следовал по Таганско-Краснопресненской линии — от станции «Беговая» до «Полежаевской». Мужчина поссорился с 15-летним подростком и ударил его головой в лицо. Юноше потребовалась медицинская помощь.

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— По данному факту проводится проверка, личность злоумышленника устанавливают. Прокуратура Московского метрополитена контролирует выяснение всех обстоятельств произошедшего, — рассказала Нефедова.

Другое нападение на подростка в метро произошло на станции «Лубянка». Четверо злоумышленников напали с газовым баллончиком на 14-летнего мальчика.