Полиция задержала четверых человек, избивших подростка на станции метро «Лубянка»
Сотрудники правоохранительных органов задержали участников конфликта, который произошел на станции метро «Лубянка» Сокольнической линии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в пятницу, 24 февраля.
23 февраля в 19:15 в дежурную часть УВД поступило сообщение о конфликте на станции метро «Лубянка». Сотрудники полиции, прибывшие на место преступления, установили, что неизвестные ударили несовершеннолетнего 2008 года рождения и распылили жидкость из аэрозольного баллончика в его сторону.
— Принятыми мерами сотрудниками полиции УВД на ММ по горячим следам были задержаны и доставлены в служебное помещение полиции четыре человека, трое из которых являются несовершеннолетними, — говорится в сообщении.
Уточняется, что медики оказали потерпевшему необходимую медицинскую помощь на месте. Принимаются меры для розыска и задержания соучастников противоправных действий.
Еще одна история с избиением подростка произошла 1 февраля в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, избившего подростка в подъезде дома.