Полиция задержала четверых человек, избивших подростка на станции метро «Лубянка»

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Сотрудники правоохранительных органов задержали участников конфликта, который произошел на станции метро «Лубянка» Сокольнической линии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в пятницу, 24 февраля.

23 февраля в 19:15 в дежурную часть УВД поступило сообщение о конфликте на станции метро «Лубянка». Сотрудники полиции, прибывшие на место преступления, установили, что неизвестные ударили несовершеннолетнего 2008 года рождения и распылили жидкость из аэрозольного баллончика в его сторону.

— Принятыми мерами сотрудниками полиции УВД на ММ по горячим следам были задержаны и доставлены в служебное помещение полиции четыре человека, трое из которых являются несовершеннолетними, — говорится в сообщении.

Уточняется, что медики оказали потерпевшему необходимую медицинскую помощь на месте. Принимаются меры для розыска и задержания соучастников противоправных действий.

Еще одна история с избиением подростка произошла 1 февраля в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, избившего подростка в подъезде дома.