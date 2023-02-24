Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Полиция задержала четверых человек, избивших подростка на станции метро «Лубянка»

Никита Худяков
Происшествия
Полиция задержала четверых человек, избивших подростка на станции метро «Лубянка»
Фото: shutterstock

Сотрудники правоохранительных органов задержали участников конфликта, который произошел на станции метро «Лубянка» Сокольнической линии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в пятницу, 24 февраля.

23 февраля в 19:15 в дежурную часть УВД поступило сообщение о конфликте на станции метро «Лубянка». Сотрудники полиции, прибывшие на место преступления, установили, что неизвестные ударили несовершеннолетнего 2008 года рождения и распылили жидкость из аэрозольного баллончика в его сторону.

— Принятыми мерами сотрудниками полиции УВД на ММ по горячим следам были задержаны и доставлены в служебное помещение полиции четыре человека, трое из которых являются несовершеннолетними, — говорится в сообщении.

Уточняется, что медики оказали потерпевшему необходимую медицинскую помощь на месте. Принимаются меры для розыска и задержания соучастников противоправных действий.

Еще одна история с избиением подростка произошла 1 февраля в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, избившего подростка в подъезде дома.

Москва Полиция Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Никита Миронов
Никита Миронов

Новые носки не купишь — пойдет в дырявых: надо ли дарить мужчинам подарки на 23 февраля

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессистемный набор: Евросоюз готовит уже десятый пакет санкций против России

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беседа для галочки просто бесполезна: нужны ли родителям школьников «Разговоры о важном»

Все мнения
О проекте