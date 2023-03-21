ЦОДД сообщил о затрудненном движении на ряде дорог Москвы

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В центре Москвы, по данным ЦОДД, наблюдается затруднение движения в семь баллов. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что помимо центра Москвы затруднения движения наблюдаются на Садовом кольце и ТТК. Водителям рекомендуется пользоваться общественным транспортом или совершать поездки после 20:00.

Автомобилистов призвали быть внимательными за рулем. Им следует соблюдать дистанцию и скоростной режим, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В районе улицы 8 Марта до 25 декабря будет частично перекрыто движение. Ограничения ввели 10 марта. Это необходимо из-за проведения ремонтных работ. На это время для водителей не будут доступны одна–две полосы по улице 8 Марта, а также прилегающие участки.

Также в Бригадирском переулке временно закрыли участок для передвижения от 2-й Бауманской улицы до Бауманской улицы. Ограничения продлятся до 1 декабря. Проезд также ограничат в Техническом переулке. Кроме того, с 9 марта по 16 июня частично перекроют движение на улице Поварской.