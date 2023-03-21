Минпромторг заявил об отсутствии планов по запрету импорта пластиковых изделий

Фото: Пресс-служба Госдумы

Минпромторг не собирается инициировать запрет на ввоз в Россию изделий из пластика. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время министерство ведет работу по ограничению оборота пластиковых изделий. Целью проводимых мероприятий является снижение наносимого ими вреда экологии при утилизации.

Речи о запрете импорта или производства таких изделий (упаковка, посуда, предметы гигиены), подчеркнули в Минпромторге, не идет, сообщает ТАСС.

В ведомстве утверждают, что введение ограничения на оборот упаковочных материалов может повлиять на потребность в их ввозе из-за рубежа. На такую продукцию в результате снизится спрос внутри страны.

СМИ 21 марта сообщили о планах ведомства по введению запрета импорта пластиковых изделий в Россию. По сообщениям ряда изданий, речь шла о ватных палочках, контейнерах, одноразовой посуде и других предметах. Министерство якобы предлагало заменить их на продукцию из биоразлагаемых материалов, стекла, бумаги и дерева.