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Путин и Си Цзиньпин подписали план экономического сотрудничества до 2030 года

Евгений Силаев
В мире
Путин и Си Цзиньпин подписали план экономического сотрудничества до 2030 года
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали план развития экономического сотрудничества между странами до 2030 года. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

— Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, — говорится на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств подписали целый ряд документов по итогам встречи. Речь идет о 14 договорах, связанных с развитием российско-китайских отношений.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным рабочим визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии COVID-19.

Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина состоялась в Кремле 21 марта. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».

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