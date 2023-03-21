Путин и Си Цзиньпин подписали план экономического сотрудничества до 2030 года

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали план развития экономического сотрудничества между странами до 2030 года. Об этом стало известно во вторник, 21 марта.

— Президент России Владимир Владимирович Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписывают совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года, — говорится на сайте Кремля.

Кроме того, главы государств подписали целый ряд документов по итогам встречи. Речь идет о 14 договорах, связанных с развитием российско-китайских отношений.

Накануне Си Цзиньпин прибыл в Москву с трехдневным рабочим визитом, который продлится с 20 по 22 марта. Нынешний зарубежный визит стал для руководителя КНР первым с начала пандемии COVID-19.

Официальная встреча президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина состоялась в Кремле 21 марта. Главные итоги этого события — в материале «Вечерней Москвы».