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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы в Москве и области продлили до четверга

Евгений Силаев

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Погода в Москве
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«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы в Москве и области продлили до четверга
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве и Московской области до 17:00 четверга продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в Гидрометцентре России.

— Прочие опасности. Период предупреждения до 17 ч. 23 марта. На дорогах гололедица, — говорится на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что аналогичная природная опасность зафиксирована и в Московской области. «Желтый» уровень погодной опасности введен там на тот же срок.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус назвал срок, к которому в столице полностью растает снег. По прогнозам синоптиков, уже в последние дни марта — первые дни апреля с учетом мощной волны тепла снег исчезнет.

Именно в период погодного межсезонья чаще всего может развиваться простуда, так как весной вирусы особенно активны. Как одеваться, чтобы не замерзнуть, но в то же время не вспотеть, выясняла «Вечерняя Москва».

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