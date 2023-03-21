«Авангард» обыграл «Металлург» в овертайме третьего матча Кубка Гагарина

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Хоккейный клуб «Авангард» из Омска в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 3:2. Встреча прошла во вторник, 21 марта.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Максим Карпов и Григорий Дронов. Гости ответили точными бросками Корбана Найта и Виктора Сведберга.

Основное время матча завершилось вничью. Победу омской команде принес гол Арсения Грицюка.

«Авангард» повел в серии со счетом 3:0. Следующий матч между этими командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. В случае победы омской команды она выйдет в следующую стадию Кубка Гагарина.

Московский хоккейный клуб ЦСКА 19 марта обыграл ярославский «Локомотив», уступая по ходу встречи со счетом 0:2. Благодаря этой победе столичный коллектив повел в серии со счетом 2:0.

17 марта ЦСКА обыграл своего соперника со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отметились Ярослав Дыбенко и Павел Карнаухов. В свою очередь голкипер москвичей Адам Рейдеборн отразил 35 бросков.