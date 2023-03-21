Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Авангард» обыграл «Металлург» в овертайме третьего матча Кубка Гагарина

Евгений Силаев
Спорт
«Авангард» обыграл «Металлург» в овертайме третьего матча Кубка Гагарина
Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Хоккейный клуб «Авангард» из Омска в гостях обыграл магнитогорский «Металлург» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина со счетом 3:2. Встреча прошла во вторник, 21 марта.

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Максим Карпов и Григорий Дронов. Гости ответили точными бросками Корбана Найта и Виктора Сведберга.

Основное время матча завершилось вничью. Победу омской команде принес гол Арсения Грицюка.

«Авангард» повел в серии со счетом 3:0. Следующий матч между этими командами пройдет 23 марта в Магнитогорске. В случае победы омской команды она выйдет в следующую стадию Кубка Гагарина.

Московский хоккейный клуб ЦСКА 19 марта обыграл ярославский «Локомотив», уступая по ходу встречи со счетом 0:2. Благодаря этой победе столичный коллектив повел в серии со счетом 2:0.

17 марта ЦСКА обыграл своего соперника со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отметились Ярослав Дыбенко и Павел Карнаухов. В свою очередь голкипер москвичей Адам Рейдеборн отразил 35 бросков.

Хоккей КХЛ ХК «Металлург Магнитогорск»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте