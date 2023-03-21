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В Швейцарии предложили выделить Украине не менее 5,4 миллиарда долларов

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В Швейцарии предложили выделить Украине не менее 5,4 миллиарда долларов
Фото: Pixabay

Комитет по внешней политике парламента Швейцарии (CPE-N) поддержал предложение, согласно которому правительству будет поручено представить парламенту план поддержки Украины объемом не менее 5,4 миллиарда долларов. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

В материале говорится, что подобное предложение CPE-N было одобрено комиссией «13 голосами против 11 при одном воздержавшемся».

Немецкий журнал Der Spiegel в начале марта сообщил, что Еврокомиссия разработала план перехода экономики ЕС на военные рельсы ради помощи украинской стороне.

Как отмечается в публикации, ЕК планирует разработать план, благодаря которому страны — члены ЕС смогут не только помогать Украине вооружением, но и пополнять собственные запасы.

О том, будет ли Украина расплачиваться с западными странами и каким образом она сделает это, «Вечерней Москве» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

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