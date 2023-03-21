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Автомобиль сбил пешехода на улице Летчика Бабушкина

Евгений Жуков
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода на улице Летчика Бабушкина
Фото: Вечерняя Москва
Москва, улица Лётчика Бабушкина Карта всех событий

На улице Летчика Бабушкина, в районе дома № 4, автомобиль совершил наезд на пешехода. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В настоящее время на месте происшествия работают профильные специалисты оперативных служб города. Информация о пострадавших уточняется. Движение на данном участке не затруднено, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

19 марта водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сбил семью с детьми в Крыму. ДТП произошло в селе Емельяновка Нижнегорского района.

Члены семьи шли по краю проезжей части перед тем, как на них наехала машина. В результате родители и три малолетних ребенка были госпитализированы.

Транспорт Москва ДТП Бабушкинский район
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