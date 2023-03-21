Прокуратура Москвы проверит обстоятельства аварии на улице Летчика Бабушкина

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы взяла на контроль ход и результаты проверки по факту ДТП на улице Летчика Бабушкина. Там поздно вечером во вторник, 21 марта, водитель автомобиля «Форд Фокус» сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Все случилось в районе дома № 4 по улице Летчика Бабушкина. На месте происшествия до сих пор работают профильные специалисты оперативных служб российской столицы. Известно, что в аварии пострадал один человек, его доставили в больницу, сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры Москвы.

19 марта на 16-й Парковой улице, возле дома 49, корпус 1, произошла дорожная авария с участием двух автомобилей. На месте ДТП работали сотрудники экстренных служб, они выясняли все подробности случившегося.

В минувшую субботу, 18 марта, в Новой Москве столкнулись несколько автомобилей, были пострадавшие. Авария случилась в Проектируемом проезде, в нее попали сразу пять машин. Пострадали два человека, им оперативно оказали помощь медики.