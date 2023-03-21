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В Госдуме предостерегли Украину от применения боеприпасов с обедненным ураном

Ирэна Колесова
В мире
В Госдуме предостерегли Украину от применения боеприпасов с обедненным ураном
Фото: Пресс-служба Госдумы

У некоторых политиков на Западе закончился их инстинкт самосохранения, поскольку ответ России на применение снарядов с обедненным ударом может оказаться «вполне обогащенным», заявил во вторник, 21 марта, депутат Госдумы Олег Морозов.

— Похоже, у некоторых европейских политиков кончились не только мозги, но и инстинкт самосохранения. Неужели они думают, что на применение снарядов с обедненным ураном ответ тоже будет обедненный? Полагаю, он может быть и вполне обогащенным, —сказал Морозов, его слова цитирует РИА Новости.

Таким был ответ депутата Госдумы на слова заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Она заявила, что Лондон собирается передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. На это заявление отреагировал президент России Владимир Путин. Глава государства сказал, что западные страны собрались воевать с РФ до последнего украинца не на словах, а уже на деле.

Соединенные Штаты при этом не планируют передавать Киеву боевые снаряды с обедненным ураном. Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ответил на соответствующий вопрос журналистов и указал, что он не располагает данными о подобных планах Вашингтона.

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