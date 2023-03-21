Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пентагон: США не планируют передавать Украине снаряды с обедненным ураном

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пентагон: США не планируют передавать Украине снаряды с обедненным ураном
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты не планируют по примеру Великобритании передавать Украине боевые снаряды с обедненным ураном. Об этом во вторник, 21 марта, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Отвечая на вопрос журналистов, обеспечит ли США украинскую сторону аналогичными боеприпасами, Райдер ответил: «Насколько я знаю, нет», передает PBS.

Речь идет о заявлении замглавы британского Минобороны Аннабель Голди. По ее словам, вместе с передачей боевых танков Challenger 2 Украине будут поставлены боеприпасы, которые содержат обедненный уран.

Применение Вооруженными силами Украины снарядов с обедненным ураном может привести к заражению земли и серьезным поражениям людей, отметил военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность поставок ВСУ подобных боеприпасов со стороны Великобритании. Он сообщил, что Москва будет вынуждена на это отреагировать в связи с применением Западом оружия с ядерным компонентом.

Украина Пентагон США Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте