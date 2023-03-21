Пентагон: США не планируют передавать Украине снаряды с обедненным ураном

Фото: Unsplash

Соединенные Штаты не планируют по примеру Великобритании передавать Украине боевые снаряды с обедненным ураном. Об этом во вторник, 21 марта, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Отвечая на вопрос журналистов, обеспечит ли США украинскую сторону аналогичными боеприпасами, Райдер ответил: «Насколько я знаю, нет», передает PBS.

Речь идет о заявлении замглавы британского Минобороны Аннабель Голди. По ее словам, вместе с передачей боевых танков Challenger 2 Украине будут поставлены боеприпасы, которые содержат обедненный уран.

Применение Вооруженными силами Украины снарядов с обедненным ураном может привести к заражению земли и серьезным поражениям людей, отметил военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность поставок ВСУ подобных боеприпасов со стороны Великобритании. Он сообщил, что Москва будет вынуждена на это отреагировать в связи с применением Западом оружия с ядерным компонентом.