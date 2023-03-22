Народный календарь. Как 25 марта приманить удачу на всю жизнь

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Православная церковь 25 марта почитает преподобного Феофана Исповедника, преподобного Симеона Нового Богослова, а также cвятителя Григория Двоеслова.

Согласно преданию, люди в этот день искали гнезда ласточек и заглядывали в них. Считалось огромным везением найти маленький камешек в гнезде. После этого его хранили в качестве талисмана. Народ верил, что таким образом человек приманит к себе везение и удачу на всю жизнь.

Но при этом существовало поверье, что нельзя ломать гнездо, поскольку за этим последуют серьезные последствия. В эту же дату люди выходили на поля и начинали удобрять почву и высаживать первые растения.

Приметы погоды

Если на Феофана лед по затонам не тает, а тонет, то год будет тяжелым.

Если снег начал таять с южной стороны от муравейника, лето будет коротким и холодным.

Именины отмечают: Дмитрий, Александр, Владимир, Григорий, Иван.