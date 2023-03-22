Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Как 25 марта приманить удачу на всю жизнь

Араз Салехов
Общество
Народный календарь. Как 25 марта приманить удачу на всю жизнь
Фото: pixabay.com/ru

Православная церковь 25 марта почитает преподобного Феофана Исповедника, преподобного Симеона Нового Богослова, а также cвятителя Григория Двоеслова.

Согласно преданию, люди в этот день искали гнезда ласточек и заглядывали в них. Считалось огромным везением найти маленький камешек в гнезде. После этого его хранили в качестве талисмана. Народ верил, что таким образом человек приманит к себе везение и удачу на всю жизнь.

Но при этом существовало поверье, что нельзя ломать гнездо, поскольку за этим последуют серьезные последствия. В эту же дату люди выходили на поля и начинали удобрять почву и высаживать первые растения.

Приметы погоды

Если на Феофана лед по затонам не тает, а тонет, то год будет тяжелым.

Если снег начал таять с южной стороны от муравейника, лето будет коротким и холодным.

Именины отмечают: Дмитрий, Александр, Владимир, Григорий, Иван.

Народный календарь Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте