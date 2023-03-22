«Это вы мне должны!»: Ивар Калныньш обиделся, что СССР и Россия ему не доплатили

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Популярный советский и латвийский актер Ивар Калныньш заявил, что Советский Союз по итогам его многочисленных съемок серьезно ему не доплатил. Так актер отреагировал на шквал критики, который обрушился на него после разрыва всех связей с российскими коллегами.

— Мне говорят: «Вы же должны Советскому Союзу, правительству советскому за все». Я говорю: «Это вы мне должны, вы недоплатили! Кто кому должен», — заявил 74-летний актер в программе RTVI.

Ивар Калныньш отметил, что он остается гордым человеком. Хотя признался: в свое время он был настолько влюблен в творчество, что готов был работать вообще бесплатно. Карьера артиста шла в гору не только в советское время. В российском кино он тоже снимался до последнего, пока после событий на Украине не решил порвать все многолетние связи с Россией.

Ивар Калныньш не жалует и российскую актрису Чулпан Хаматову, которая решила перебраться в Ригу. По его словам, артистка вознамерилась переехать в Латвию насовсем, но сама уже явно задумывается о возвращении на родину. Латвиец подытожил, что такие ситуации ему уже просто опостылели.