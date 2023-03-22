Найдены доказательства, что жителей Хатыни сожгли украинские каратели

Фото: Пресс-служба Госдумы

Именно украинские каратели 80 лет назад заживо сожгли жителей Хатыни. Об этом свидетельствуют архивные документы, которые появились в распоряжении РИА Новости и были обнародованы впервые.

22 марта 1943 года гитлеровцы и их подручные из 118-го украинского батальона охранной полиции согнали всех жителей белорусской деревни Хатынь в сарай и подожгли его. Погибли 149 человек, из них 75 детей.

Во времена СССР вина за эту трагедию полностью возлагалась на немецких фашистов. Однако сейчас обнародована фотокопия протокола допроса одного из непосредственных участников событий в Хатыни — бывшего пулеметчика 118-го батальона, выходца с Западной Украины Остапа Кнапа.

— Когда в сарай загнали всех людей, возле дверей поставили станковый пулемет, за которым был Лещенко, затем, кто приказал, я не знаю, но переводчик командира батальона Смовского по фамилии Лукович подбежал с факелом и поджег солому на крыше сарая. Сарай загорелся, — говорил Кнап во время допроса в прокуратуре Белорусской ССР.

Массовые убийства мирных жителей во времена Великой Отечественной войны происходили и на Ставрополье. Следователи несколько лет изучали архивные материалы, проводили поисковые мероприятия и опрашивали местных жителей. В итоге Ставропольский краевой суд признал убийства жителей региона немецкими фашистами геноцидом.