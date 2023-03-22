Заморозки вернутся в Москву к концу марта

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В последние дни марта в Центральную Россию, в том числе и в Москву, придет похолодание. Температура ночью вновь опустится до отрицательных значений, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— К середине следующей недели, в последние числа месяца, прогнозируется понижение температуры... 15-18-градусных морозов уже не будет, но ночные температуры будут отрицательными, — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что временное возвращение холодов в конце марта — это вполне естественный процесс. Сейчас температура в Москве достигла аномально высоких значений, а через неделю погода просто вернется к норме, передает РИА Новости.

Вильфанд рассказал, что в Москве в пятницу и на выходных пройдут дожди, воздух прогреется до 12-13 градусов тепла. Такие погодные условия называют «дружной весной», снег начинает очень быстро таять. По словам синоптика, московские пейзажи сильно изменятся уже к понедельнику.