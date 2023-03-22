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Более 90 тысяч человек воспользовались приложением «Макет Москвы» за год

Лейла Алиева
Город
Более 90 тысяч человек воспользовались приложением «Макет Москвы» за год
Фото: Pixabay

Более 90 тысяч человек воспользовались мобильным приложением «Макет Москвы» за год его работы. Об этом в среду, 22 марта, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

— Степень удобства приложения и навигацию в прошлом году оценили сами москвичи, выставив оценку от одного до пяти в проекте «Активный гражданин». Средняя оценка приложения «Макет Москвы» составила 4,61 балла, в опросе приняли участие 80 626 уникальных пользователей, — отметил он.

Мобильное приложение запустили в феврале прошлого года. Пользователи могут послушать аудиоэкскурсию по макету, записаться на экскурсионную программу, прочитать новости о павильоне и поучаствовать в интерактивной викторине, посвященной городу, передает официальный сайт мэра Москвы.

В феврале павильон «Макет Москвы» на Сиреневой аллее ВДНХ посетили рекордное количество человек — 21 837. По словам Левкина, гости приходили семьями, большими компаниями, также были туристы из Вьетнама, Эквадора, Белоруссии, Республики Конго, Мексики, Италии, Сеула и Китая.

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