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Дептранс Москвы назвал участки дорог с затрудненным движением 22 марта

Лейла Алиева
Город
Дептранс Москвы назвал участки дорог с затрудненным движением 22 марта
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

В среду, 22 марта, на некоторых дорогах Москвы прогнозируются затруднения в движении транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Cегодня, по данным ЦОДД, вечером ожидаем до восьми баллов, — говорится в сообщении.

В основном движение транспорта будет затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» порекомендовали водителям в вечернее время суток пересесть на городской транспорт, чтобы сэкономить время.

На нескольких улицах в центре, на севере и северо-востоке столицы временно изменится схема движения. Так, в период с 20 марта по 31 июля закроют одну полосу движения в 4-м Лихачевском переулке в районе дома 13, строения 1.

Временно ограничат движение также на нескольких участках на юго-востоке города. С 20 марта по 10 июля в районе улицы Золоторожский Вал, Таможенного проезда и Верхнего Золоторожского переулка будет закрыта одна полоса.

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