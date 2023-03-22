Начинается цикл мероприятий на ВДНХ, посвященных Году педагога и наставника

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Культурно-образовательный проект «Знание. ВДНХ» подготовил масштабную программу «Учитель или наставник?», посвященную Году педагога и наставника. Об этом в среду, 22 марта, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Первый тематических цикл «Учителя учителей» будет посвящен писателям-педагогам. Гости узнают, как сильно повлияла на художественный мир литераторов преподавательская практика. Цикл «История учит» познакомит участников с великими учителями и учениками. Кроме того, будет рассказано об истории наставничества в разные времена.

Также горожане смогут познакомиться с учителями, воспитавшими великих государственных деятелей. Эксперты расскажут о ведущих российских мастерах живописи, ваяния и зодчества, которые создали свою систему образования в XVIII–ХХ веках, передает официальный сайт мэра Москвы.

Жителям Москвы рассказали о мероприятиях в культурных центрах города. Например, в КЦ «Зеленоград» для старшего поколения проходят мероприятия проекта «Московское долголетие», для детей — концерты, спектакли, образовательные программы. В другом культурном центре «Меридиан» регулярно выступают русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, а также хореографический ансамбль «Березка».