Сергей Собянин: На базе ТПУ «Косино» будет создан современный пригородный вокзал

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Утвержден проект планировки прилегающей к третьему маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-3) территории на участке от МКАД до ТПУ «Косино». Об этом в среду, 22 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Ежедневно транспортным узлом пользуются больше 30 тысяч человек. Помимо станции Косино, в состав ТПУ входят две станции метро — одноименная станция Некрасовской линии и станция «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, а также остановки наземного транспорта, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что в ходе реконструкции будет создан современный пригородный вокзал будущего МЦД-3. Кроме того, специалисты построят подземный вестибюль для безопасного перехода через железнодорожные пути. Также в ходе работ будет реконструировано свыше двух километров тротуаров, дорог и велодорожек, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Ведущий эксперт факультета городского и регионального развития Института экономики транспорта и транспортной политики Константин Трофименко в беседе с «Вечерней Москвой» оценил важность строительства МЦД-3 и МЦД-4. По его мнению, строительство в столице новых МЦД — очень ценная инициатива, о которой говорилось еще десять лет назад в разных стратегических документах.