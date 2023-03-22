Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Двое детей погибли в результате пожара в Одинцове

Никита Худяков
Происшествия
Двое детей погибли в результате пожара в Одинцове
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Московская область, Одинцовский городской округ, посёлок Часцы Карта всех событий

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в поселке Часцы Одинцовского городского округа. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

— По предварительным данным, 21 марта 2023 года в вечернее время в частном доме, расположенном в поселке Часцы Одинцовского городского округа Московской области, произошел пожар. В результате происшествия погибли двое детей 2008 и 2015 годов рождения, — сказала она.

Уточняется, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Также прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.

Еще один пожар произошел в этот же вечер. Загорелась одна из квартир двухквартирного одноэтажного жилого дома в селе Вороново. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В ходе тушения представители экстренных служб нашли четырех погибших, двое из которых оказались детьми.

Москва Прокуратура Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте