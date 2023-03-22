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Ефимов: Более миллиона квадратных метров недвижимости построят в СВАО по программе КРТ

Евгений Силаев
Город
Ефимов: Более миллиона квадратных метров недвижимости построят в СВАО по программе КРТ
Фото: Пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

В СВАО возведут свыше 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости на 59,8 гектара земли по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в среду, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Благодаря этому в столице будет создано 8,6 тысячи рабочих мест. Инвестиции в реализацию проектов превысят 94 миллиарда рублей, — сказал представитель мэрии.

По его словам, в столице построят 590 тысяч квадратных метров жилья и 567 тысяч квадратных метров промышленной и общественно-деловой постройки.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что на северо-востоке столицы планируется построить три школы на 1375 учеников и три детских сада на 650 воспитанников. Кроме того, в СВАО появятся школа искусств, спорткомплекс с бассейном и игровым залом, офисы, магазины, кафе и отделения банков.

В СВАО в рамках КРТ также построят 14 спортивных комплексов. Отмечается, что самый большой спортивный объект построят в Северном Медведкове. Его площадь превысит 16 тысяч квадратных метров.

Необходимую территорию в настоящее время занимают гаражи и склады. После завершения строительства будет создано 11,5 тысячи дополнительных рабочих мест.

Строительство Максим Гаман Владимир Ефимов Северо-Восточный административный округ (СВАО)
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