Началось благоустройство территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в ЮАО

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Москва, река Шмелёвка Карта всех событий

В столице начались работы по благоустройству территорий в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Об этом в среду, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Главная задача — создать новые комфортные зоны для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми. При разработке проекта были максимально учтены все пожелания местных жителей. В рамках работ обустроим комфортные прогулочные маршруты вдоль рек, на склонах оврагов появятся видовые площадки и места для тихого отдыха, — сказал он.

Уточняется, что работы пройдут в районах Орехово-Борисово Южное и Зябликово, где проживает около 300 тысяч человек. На данный момент специалисты прокладывают траншеи для устройства системы освещения и ведут планировку территории. Так, вдоль реки Шмелевки начали делать монтаж винтовых свай, в ближайшее время аналогичные работы проведут у реки Кузнецовки, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин недавно рассказал о благоустройстве парков, скверов и мест для отдыха в Зеленограде. По словам мэра, между 5-м микрорайоном и Ленинградским шоссе местные спортсмены могут комфортно играть в регби. На данном объекте предусмотрены трибуны для зрителей и удобные раздевалки. Общая площадь работ в городе составила более 180 гектаров.