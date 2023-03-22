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Серийный вор ограбил несколько домов в Подмосковье на 650 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Серийный вор ограбил несколько домов в Подмосковье на 650 тысяч рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В Подмосковье вор обокрал семь домов на 650 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 22 марта.

По ее словам, преступления происходили на территории городского округа Балашиха. Злоумышленник отжимал окна или двери частных домов и выносил из них ювелирные украшения, деньги и прочие малогабаритные ценные предметы. Таким образом он обокрал семь домов, суммарный ущерб составил 650 тысяч рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

По данному факту были возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов нашли ломбард, куда злоумышленник сдавал похищенное имущество, после чего установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 46-летний житель Воронежской области. Его задержали по месту жительства в городе Электростали.

При обыске квартиры мужчины были обнаружены инструменты, которыми злоумышленник вскрывал дома, а также часть добычи: ювелирные изделия, бижутерия, мобильные телефоны и пластиковые карты. Сам подозреваемый пояснил, что большую часть украденного он сбывал еще в электричке по дороге домой.

Фигурант заключен под стражу.

Другая кража произошла на Киевском вокзале. Злоумышленники обокрали пассажира, который заснул в зале ожидания.

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