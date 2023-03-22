Курс евро поднялся выше 83 рублей впервые с апреля 2022 года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро впервые с апреля 2022 года поднялся выше 83 рублей. Об этом в среду, 22 марта, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Согласно биржевым индексам, курс евро по состоянию на 11:01 по московскому времени прибавил 0,5 процента и поднялся до 83,01 рубля.

Подобный показатель зафиксирован впервые с 21 апреля 2022 года, отмечается на сайте Мосбиржи. Доллар на торгах поднялся до 76,96 рубля, увеличившись на 0,39 процента.

ЦБ в начале марта продлил ограничение на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2023 года. Кроме того, сохраняется ограничение для тех, кто открыл валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года. Они не смогут снять более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Регулятор сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими в отношении России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал прогноз нейросети ChatGPT о будущем российской экономики. Он отметил, что подобные боты, как правило, владеют устаревшей информацией.