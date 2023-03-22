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Врач Макиша объяснила, какие продукты помогут нормализовать гормональный баланс

Никита Худяков

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Еда
Общество
Врач Макиша объяснила, какие продукты помогут нормализовать гормональный баланс
Фото: Pixabay

Авокадо, морская рыба и яичные желтки помогают организму вырабатывать необходимые гормоны. Об этом в среду, 22 марта, рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации нутрициологов и диетологов Марина Макиша.

— Научные исследования показали, что добавление в рацион питания не меньше трех порций рыбы в неделю и поступление в организм омега-3 кислот помогают повысить выработку тестостерона в среднем на 10–15 процентов, — сказала она.

Авокадо помогает женским гормонам, так как в нем содержится бета-ситостерол. Данное вещество способствует синтезу прогестерона и эстрогена в нормальном количестве.

Для активной работы мозга необходимо съедать два яйца в день. Это улучшит память, когнитивные функции и креативность, а также поможет формированию новых нейронных сетей, передает «Москва 24».

Витамины особенно нужны организму в период стрессов, в том числе и при смене времен года. Весеннее тепло в этом году явно отстает от весны климатической, силы уже на исходе. Как поддержать иммунитет и укрепить здоровье в конце холодного сезона, «Вечерней Москве» рассказала эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

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