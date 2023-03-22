Овечкин забросил 820-ю шайбу и сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Нападающий и капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 820-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сократив тем самым отставание от канадца Уэйна Гретцки до 84 голов. Событие состоялось в матче против «Коламбус Блю Джекетс» в среду, 22 марта.

Российский спортсмен отличился на шестой минуте первого периода встречи. Несмотря на это, игра завершилась в пользу «Коламбуса» со счетом 7:6 после овертайма.

Для капитана «Вашингтона» заброшенная шайба стала 40-й в текущем сезоне и 820-й в целом в НХЛ. На данный момент нападающий находится на второй строчке лучших снайперов лиги за всю историю. От рекорда Гретцки его отделяет еще 74 шайбы.

Александр Овечкин недавно был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе Шаркс». Встреча, которая прошла в ночь на 5 марта, завершилась победой «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 8:3. Российский хоккеист забросил две шайбы и сделал голевую передачу.

2 января НХЛ определила лучших игроков по итогам декабря. Первой звездой месяца стал Овечкин, который в 15 матчах записал на свой счет 13 шайб и отдал девять голевых передач. Спортсмен за декабрь сделал два хет-трика в ворота «Монреаля» и «Чикаго».