Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в поселении Вороновское

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Московская область, Одинцовский городской округ, посёлок Часцы Карта всех событий

По факту гибели двух детей в пожаре в подмосковном городе Одинцово возбудили уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 22 марта.

По ее словам, причиной гибели детей 15 и 8 лет стало отравление угарным газом.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания электроприбора. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход и результаты расследования контролирует подмосковная прокуратура.

Пожар, о котором идет речь, произошел в ночь на 22 марта в поселке Часцы Одинцовского городского округа. После тушения огня на месте происшествия обнаружили тела двух детей.