Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в поселении Вороновское

Степан Жирнов
Происшествия
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в поселении Вороновское
Фото: МВД Медиа
Московская область, Одинцовский городской округ, посёлок Часцы Карта всех событий

По факту гибели двух детей в пожаре в подмосковном городе Одинцово возбудили уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 22 марта.

По ее словам, причиной гибели детей 15 и 8 лет стало отравление угарным газом.

Возгорание произошло из-за короткого замыкания электроприбора. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Ход и результаты расследования контролирует подмосковная прокуратура.

Пожар, о котором идет речь, произошел в ночь на 22 марта в поселке Часцы Одинцовского городского округа. После тушения огня на месте происшествия обнаружили тела двух детей.

Подмосковье Следственный комитет Одинцово Московская область Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте