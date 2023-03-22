Москвич упал со второго этажа в ГУМе, пытаясь сделать селфи на перилах
В центре столицы мужчина упал с большой высоты, пытаясь сделать эффектное фото. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 22 марта.
По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в ГУМе на Красной площади. Мужчина прогуливался со своей женой по второму этажу центра и решил сфотографироваться. Для этого он сел на перила и начал подбирать ракурс. В какой-то момент рюкзак перевесил, и мужчина упал вниз.
Он выжил, его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Предварительный диагноз — перелом крестца.
Другая трагедия произошла на строительной площадке в подмосковном Красногорске. С неогороженной площадки на шестом этаже вывалился молодой рабочий. Монтажник погиб на месте от полученных травм.