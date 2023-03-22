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Москвич упал со второго этажа в ГУМе, пытаясь сделать селфи на перилах

Степан Жирнов
Происшествия
Москвич упал со второго этажа в ГУМе, пытаясь сделать селфи на перилах
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, Красная площадь, 3 Карта всех событий

В центре столицы мужчина упал с большой высоты, пытаясь сделать эффектное фото. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией, в среду, 22 марта.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел в ГУМе на Красной площади. Мужчина прогуливался со своей женой по второму этажу центра и решил сфотографироваться. Для этого он сел на перила и начал подбирать ракурс. В какой-то момент рюкзак перевесил, и мужчина упал вниз.

Он выжил, его госпитализировали в НИИ имени Склифосовского. Предварительный диагноз — перелом крестца.

Другая трагедия произошла на строительной площадке в подмосковном Красногорске. С неогороженной площадки на шестом этаже вывалился молодой рабочий. Монтажник погиб на месте от полученных травм.

ГУМ НИИ скорой помощи имени Склифосовского Москва Госпитализация Центральный административный округ (ЦАО)
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