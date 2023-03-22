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Российские военные почти полностью блокировали Артемовск

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные почти полностью блокировали Артемовск
Фото: Минобороны РФ

Российские военные практически полностью заблокировали Артемовск. Об этом в среду, 22 марта, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

— Можно сказать, что город практически блокирован, — сказал он.

По данным на 20 марта, российские силы сумели взять под контроль порядка 70 процентов территории Артемовска, наступление продолжается. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

7 марта сражающийся на стороне ВСУ чешский наемник Милош рассказал, что в Артемовске в ходе боев приходилось в качестве оружия применять ботинки из-за нехватки боеприпасов. По его словам, иностранные наемники, в отличие от украинских военных, могут разорвать контракт в любой момент, если им «разонравится» участие в боевых действиях.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил о вхождении украинского конфликта в решающую фазу, во время которой армия России уничтожит логистику ВСУ. Он уточнил, что у украинцев заканчиваются боеприпасы, танки и все остальное, поэтому президент Украины Владимир Зеленский «выпрашивает оружие». О том, можно ли сейчас говорить о скором завершении конфликта и какую роль в этом играет Артемовск, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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