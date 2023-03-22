Путин провел переговоры с главой фракции «Единая Россия» в Госдуме Васильевым

Фото: администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 22 марта, провел встречу с руководителем фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимиром Васильевым.

— По международной тематике ЕР занимает абсолютно патриотическую позицию, безусловно. Хочу сказать, что я очень благодарен фракции за ту позицию, которую она занимает, — сказал глава государства.

В свою очередь Васильев выразил признательность коллегам и отметил уважительное отношение друг к другу во фракции, передает официальный сайт Кремля.

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Накануне российский лидер провел встречу с председателем Китая Си Цзиньпином в Кремле. В ходе переговоров между российской и китайской делегациями прошел содержательный и откровенный обмен мнениями. Главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между странами.

Так, президент РФ сообщил о готовности Москвы выступить за использование китайской национальной валюты в расчетах между Россией и странами Азии, Африки и Латинской Америки. О главных итогах события — в материале «Вечерней Москвы».