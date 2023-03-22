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Инвалид погиб при пожаре в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Инвалид погиб при пожаре в Подмосковье
Фото: АГН Москва
Московская область, Дмитровский городской округ, деревня Походкино Карта всех событий

В Подмосковье при пожаре заживо сгорел парализованный пенсионер. Об этом стало известно в среду, 22 марта.

Трагедия произошла ранним утром в деревне Походкино Дмитровского городского округа. В частном доме, в котором проживала 71-летняя пенсионерка с парализованным мужем, произошло возгорание. Огонь быстро распространился по коридору деревянного двухэтажного дома. Пожилая женщина открыла окно и попыталась вытащить мужа на улицу.

Огонь распространялся и по комнате и вскоре подошел совсем близко к пожилой паре. Женщина до конца пыталась спасти супруга. Однако ей это не удалось. Мужчина погиб.

Чтобы остановить пламя, сотрудникам МЧС понадобилось два часа. Сотрудники скорой оказали пострадавшей медицинскую помощь: у женщины серьезно обожжены руки.

По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания холодильника, который накануне женщина подключила к сети, сообщает «МК».

Другой пожар произошел в двухквартирном доме в селе Вороново в Новой Москве. В результате погибло четыре человека.

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