Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Райффайзенбанк» увеличит минимальную сумму валютных переводов для юрлиц с 3 апреля

Лейла Алиева
Финансы
«Райффайзенбанк» увеличит минимальную сумму валютных переводов для юрлиц с 3 апреля
Фото: shutterstock

«Райффайзенбанк» с 3 апреля повысит минимальную сумму переводов для юрлиц в долларах, евро и юанях. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— С 3 апреля 2023 года минимальная сумма исходящего платежа в долларах США, евро и юанях для клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, составит 50 тысяч долларов США, 50 тысяч евро и 100 тысяч китайских юаней, — пояснили в банке.

Данное решение было принято в связи с усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей банками-корреспондентами, которые реализуют расчеты в этой валюте. Ранее минимальная сумма равнялась 15 тысяч долларов, передает РИА Новости.

3 марта «Райффайзенбанк» объявил о приостановке открытия счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Данные ограничения распространяются и на индивидуальных предпринимателей. Такое решение связано с большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание.

С 1 февраля «Райффайзенбанк» не принимает американскую и европейскую валюту в своих банкоматах. Соответствующее решение вызвано тем, что в последнее время потребности клиентов сильно изменились.

Экономика Банки Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте