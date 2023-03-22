«Райффайзенбанк» увеличит минимальную сумму валютных переводов для юрлиц с 3 апреля

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«Райффайзенбанк» с 3 апреля повысит минимальную сумму переводов для юрлиц в долларах, евро и юанях. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— С 3 апреля 2023 года минимальная сумма исходящего платежа в долларах США, евро и юанях для клиентов — юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, составит 50 тысяч долларов США, 50 тысяч евро и 100 тысяч китайских юаней, — пояснили в банке.

Данное решение было принято в связи с усилением требований к процедурам проверки и проведения платежей банками-корреспондентами, которые реализуют расчеты в этой валюте. Ранее минимальная сумма равнялась 15 тысяч долларов, передает РИА Новости.

3 марта «Райффайзенбанк» объявил о приостановке открытия счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Данные ограничения распространяются и на индивидуальных предпринимателей. Такое решение связано с большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание.

С 1 февраля «Райффайзенбанк» не принимает американскую и европейскую валюту в своих банкоматах. Соответствующее решение вызвано тем, что в последнее время потребности клиентов сильно изменились.