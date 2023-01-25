«Райффайзенбанк» прекратит прием долларов и евро в банкоматах с 1 февраля

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«Райффайзенбанк» не будет принимать американскую и европейскую валюту в своих банкоматах с 1 февраля. Об этом сообщили на сайте организации.

Соответствующее решение вызвано тем, что в последнее время потребности клиентов сильно изменились.

— Невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам, — сообщили в пресс-службе банка.

Уточняется, что россияне все еще смогут вносить наличные деньги в отделениях банка. Кроме того, операции с иностранной валютой банк будет проводить в штатном режиме.

До этого руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский сообщил, что разработанный столичной корпорацией банкомат с функцией рециркуляции банкнот был успешно испытан Банком России. После проведения комплексного тестирования было подтверждено соответствие банкомата всем требованиям гарантированного приема, выдачи, валидации и сортировки наличных.