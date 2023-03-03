«Райффайзенбанк» приостановил открытие счетов новым юрлицам

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«Райффайзенбанк» объявил о приостановке открытия счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе банка.

— Райффайзен Банк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам, — говорится в сообщении.

Данные ограничения распространяются и на индивидуальных предпринимателей. Такое решение связано с большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание, сообщает «Коммерсантъ».

С 1 февраля «Райффайзенбанк» не будет принимать американскую и европейскую валюту в своих банкоматах. Соответствующее решение вызвано тем, что в последнее время потребности клиентов сильно изменились.

В минувшее воскресенье, 26 февраля, «Тинькофф инвестиции» решили приостановить торговлю иностранными ценными бумагами. Брокер отмечает, что блокировку купленных ранее бумаг вводить не планируют. В организации подчеркнули, что план переноса активов был продуман заранее, поэтому он займет не более трех недель.