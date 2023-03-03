Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Райффайзенбанк» приостановил открытие счетов новым юрлицам

Араз Салехов
Экономика
«Райффайзенбанк» приостановил открытие счетов новым юрлицам
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Райффайзенбанк» объявил о приостановке открытия счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили в пресс-службе банка.

— Райффайзен Банк временно приостанавливает открытие счетов новым клиентам юридическим лицам, а также ограничивает открытие новых счетов в валюте действующим клиентам юридическим лицам, — говорится в сообщении.

Данные ограничения распространяются и на индивидуальных предпринимателей. Такое решение связано с большим количеством заявок на расчетно-кассовое обслуживание, сообщает «Коммерсантъ».

С 1 февраля «Райффайзенбанк» не будет принимать американскую и европейскую валюту в своих банкоматах. Соответствующее решение вызвано тем, что в последнее время потребности клиентов сильно изменились.

В минувшее воскресенье, 26 февраля, «Тинькофф инвестиции» решили приостановить торговлю иностранными ценными бумагами. Брокер отмечает, что блокировку купленных ранее бумаг вводить не планируют. В организации подчеркнули, что план переноса активов был продуман заранее, поэтому он займет не более трех недель.

Банки Россия Деньги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост. Как нам обустроить свою жизнь

Петр Шепотинник
Петр Шепотинник

Кино должно идти по новому пути: в Москве открывается кинофестиваль «Дух огня»

Елена Гагарина
Елена Гагарина

История и тайны Успенского собора

Светлана Емельянова
Светлана Емельянова

Каждый найдет себе дело по душе: как работают социальные службы Москвы

Алексей Шапошников
Алексей Шапошников

По зову души и сердца

Денис Тараканов
Денис Тараканов

Зеленых зон в Куркино стало больше

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Евросоюз ввел 10-й, юбилейный, пакет антироссийских санкций. Зачем это надо Западу

Все мнения
О проекте