Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в поселении Вороновском

Фото: СК РФ

Москва, поселение Вороновское, село Вороново, 94 Карта всех событий

По факту пожара в Вороновском поселении столицы возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 22 марта.

По ее словам, уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

— Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, а также назначили комплекс необходимых экспертиз, — резюмировала Иванова.

Пожар, о котором идет речь, произошел в доме № 94 в селе Вороново. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. После его ликвидации на месте происшествия обнаружили тела четырех погибших, среди которых двое детей.