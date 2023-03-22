Госдума приняла заявление о геноциде народов СССР во время ВОВ

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Государственная дума на пленарном заседании приняла проект заявления палаты «О геноциде народов Советского Союза Германией и ее пособниками в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе нижней палаты.

Согласно документу, Госдума считает важным дать судебно-правовую оценку действиям, совершенным против людей в годы ВОВ властями Германии, включая их подразделения в Бельгии, Италии, Испании, Нидерландах, Норвегии и других странах.

Принимая во внимание положения Устава ООН от 26 июня 1945 года, приговора Нюрнбергского трибунала, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года, Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968 года, Госдума признала преступления немецко-фашистских захватчиков и их пособников против мирных жителей СССР геноцидом, передает сайт Госдумы.

В декабре спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенный ущерб. По его словам, еще в 2014 году главы МИД Германии и Франции в качестве гарантов мира подписали согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией.