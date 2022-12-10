Володин заявил, что Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса

Фото: Пресс-служба Госдумы

Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенный ущерб, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу, 10 декабря.

По его словам, еще в 2014 году главы МИД Германии и Франции в качестве гарантов мира подписали согласительный документ между законной украинской властью и оппозицией. Это, подчеркнул Володин, обернулось госпереворотом в стране и «геноцидом шестимиллионного населения Донбасса».

Кроме того, добавил спикер ГД, Германия и Франция также участвовали в заключении Минских соглашений, которые, как недавно призналась бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, никто исполнять не собирался, так как документ был всего лишь попыткой дать Киеву время на наращивание сил.

Володин назвал заранее спланированное неисполнение обязательств преступлением, за которое Париж и Берлин должны поплатиться.

— После признания Меркель Германия и Франция несут моральную и материальную ответственность за происходящее на Украине. Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за восемь лет геноцида и нанесенного ущерба. Но это только начало, — написал Володин в Telegram.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что между Россией и Украиной не будет третьего Минского соглашения, поскольку Киеву необходимы новые и эффективные гарантии безопасности.