Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин вошел в состав экспертного совета всероссийского конкурса «ТИМ-Лидеры». Об этом в среду, 22 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

— Всероссийский открытый конкурс «ТИМ-Лидеры» проходит по инициативе Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) и при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Общественного совета при Минстрое России. В состав экспертного совета конкурса вошел руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, — говорится в сообщении.

Уточняется, что членами экспертного совета являются руководители департаментов, учебных организаций и заведений, отраслевых комиссий и объединений. Первое заседание прошло в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В нем принял участие замглавы Минстроя РФ Константин Михайлик.

Левкин отметил, что конкурс является хорошей площадкой для появления новых высокопрофессиональных коллективов и прорывных проектов.

Сегодня цифровизация — глобальный тренд. И в этом направлении опыт столичного департамента строительства может служить примером не только для российских, но и для многих зарубежных специалистов. Московская строительная индустрия активно использует отечественные технологии информационного моделирования.