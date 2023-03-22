Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Левкин вошел в состав экспертного совета всероссийского конкурса «ТИМ-Лидеры»

Никита Худяков
Город
Сергей Левкин вошел в состав экспертного совета всероссийского конкурса «ТИМ-Лидеры»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин вошел в состав экспертного совета всероссийского конкурса «ТИМ-Лидеры». Об этом в среду, 22 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

— Всероссийский открытый конкурс «ТИМ-Лидеры» проходит по инициативе Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) и при поддержке министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Общественного совета при Минстрое России. В состав экспертного совета конкурса вошел руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин, — говорится в сообщении.

Уточняется, что членами экспертного совета являются руководители департаментов, учебных организаций и заведений, отраслевых комиссий и объединений. Первое заседание прошло в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. В нем принял участие замглавы Минстроя РФ Константин Михайлик.

Левкин отметил, что конкурс является хорошей площадкой для появления новых высокопрофессиональных коллективов и прорывных проектов.

Сегодня цифровизация — глобальный тренд. И в этом направлении опыт столичного департамента строительства может служить примером не только для российских, но и для многих зарубежных специалистов. Московская строительная индустрия активно использует отечественные технологии информационного моделирования.

Конкурсы Технологии Сергей Левкин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Куда приводят мечты: зачем России Европарламент

Александр Лосото
Александр Лосото

Как поддержать престиж ученого: науку в России развалили?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Будут ли следующие поколения читать

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

А мать-и-мачеха скоро зацветет: о чем говорят в московских автобусах

Иван Кудря
Иван Кудря

Шапито колесит по миру: странные решения и глупые высказывания Запада иногда повергают в шок

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Апокалипсис начинается с Украины: власть изгоняет монахов из Киево-Печерской лавры

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Искусство быть красивой: ВЦИОМ провел опрос на тему отношения россиян к пластической хирургии

Все мнения
О проекте